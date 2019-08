Milagros Leiva se despidió de noticiero matutino, pero no se fue: "Nos volvemos a encontrar"  

El último viernes 9 de agosto, la conductora Milagros Leiva se despidió en vivo de su noticiero matutino en ATV y agradeció a todo su equipo periodístico, sin embargo hoy apareció conduciendo el mismo espacio desde las 5 de la madrugada.

"Tengo que decirles chau. La verdad la he pasado muy bien, es un año y seis meses que he trabajado en las mañanas. Ha sido muy duro para mí, muy extenuante. Soy una mujer de la noche, siempre he trabajado en programas nocturnos", dijo entonces la periodista.

Sin embargo el último domingo, Milagros Leiva anunció que el canal le pidió continuar con el espacio televisivo hasta que se afinen los detalles del próximo programa que presentará.

"Pronto les contaré cuál es el programa que conduciré en ATV. Mientras eso sucede me han pedido seguir en paralelo con #EdiciónMatinal y así será 😊😊 A quien madruga Dios le ayuda, eso dicen. Mañana entonces nos volvemos a encontrar con la mejor información desde las 5:15 am", escribió en sus redes sociales.

Milagros Leiva en Twitter. Milagros Leiva en Twitter.

Este lunes, Milagros Leiva tuvo en su programa a tres medallistas nacionales de los Juegos Panamericanos Lima 2019: Claudia Suárez, Jhon Trebejo y Sergio Galdós.