Milagro: bala que hirió a menor durante asalto no invadió su canal medular

El adolescente de 15 años que fue herido de bala tras resistirse al robo de su celular en Puente Piedra, viene recibiendo atención multidisciplinaria por parte de neurocirujanos, traumatólogos y cirujanos pediatras e intensivistas del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, donde permanece internado en condición estable.

Tras lamentar el hecho y rechazar todo acto de violencia, el director adjunto de este centro pediátrico de alta complejidad, Dr. Carlos Álvarez Murillo, informó que el menor recibió atención oportuna por parte del equipo de guardia que estableció que el proyectil ingresó a nivel cervical y se quedó alojado en la séptima vértebra.

“El proyectil se quedó alojado en la parte ósea sin ingresar al canal medular que es donde viaja la médula espinal, ha sido un verdadero milagro que la bala no haya provocado un daño mayor que hubiera sido lamentable para el menor. No hay daño vascular, no hay fractura y tampoco un problema de sangrado importante”, precisó.

El menor de iniciales D.A.R. ingresó por Emergencia pasada la medianoche de hoy miércoles con una lesión por arma de fuego. De inmediato fue evaluado por el equipo médico de Emergencia y sometido a exámenes de laboratorio y tomografía, tras lo cual se estableció que el estado de salud del menor es estable.

De acuerdo a los resultados de estos exámenes, los especialistas consideraron que por el momento no hay indicación para una intervención quirúrgica debido a que la condición del menor es estable.

Sin embargo, ha ingresado a un periodo de observación en las próximas 24 a 48 horas, por lo que permanecerá en la Unidad de Cuidados Intensivos de Neurocirugía, donde recibe medicación con antibióticos para evitar riesgo de infección, reducir el cuadro inflamatorio y el dolor.

“El adolescente está despierto y comunicándose con su madre, su caso ha sido un milagro”, expresó el galeno.

Maruja Ramos Abad, viene acompañando a su hijo desde su ingreso al INSN San Borja, en el marco de la política de humanización. Todos los gastos de atención vienen siendo cubiertos por el Seguro Integral de Salud SIS.