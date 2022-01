Migraciones afirmó que no existe desabastecimiento del pasaporte y que hay tres mecanismos para obtener dicho documento de viaje, lo que facilitará al ciudadano a obtenerlo a tiempo.

En un comunicado, la entidad señaló que la persona que desee obtener un pasaporte debe realizar el pago del derecho de trámite en el Banco de la Nación y no contar con multa electoral, así como elegir, según sus necesidades, uno de los tres mecanismos que existen para tramitar un pasaporte:

Por urgencia: la atención es directa y sin cita cuando se tiene un pasaje comprado. El ciudadano puede acercarse al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez o a la sede central en Breña, desde las 48 horas previas a su vuelo, portando el boleto de viaje, tarjeta de embarque, DNI y constancia de pago del derecho.

Por excepción: la atención es con cita programada previa solicitud a través de la Agencia Digital de Migraciones, cuando se requiere el pasaporte como condición previa para otro trámite, por ejemplo: tramitar una visa o realizar un trámite de residencia para otro país, para la obtención de una beca de estudios o un intercambio estudiantil, etc. La programación de la cita se otorga luego de presentado el sustento de la necesidad inmediata de contar con un pasaporte.

Sistema de citas: la atención es con cita según el cronograma de atención disponible, respetando el aforo restringido y la capacidad operativa. La atención por citas responde a las condiciones sanitarias por la pandemia del COVID-19, lo que obliga a respetar los aforos restringidos.

CIFRAS

En el último trimestre de 2021 se han emitido alrededor de 250.000 pasaportes, cifra superior en comparación al último trimestre de 2020, en que se emitieron únicamente 58.825 pasaportes; y superior también a la del tercer trimestre del año 2021, en que se emitieron 230.000 pasaportes.

No obstante, en noviembre de 2021, más de 11 mil ciudadanos no asistieron a sus citas, y en diciembre de 2021, más de 12 mil ciudadanos no acudieron ni cancelaron las citas que habían programado.

Migraciones señaló que la inasistencia y/o falta de cancelación de citas deja sin oportunidad a ciudadanos que realmente necesitan el documento de viaje; y, además, genera un costo adicional de operatividad a la entidad.

Además, existen alrededor de 9000 pasaportes pendientes de recojo que tienen un plazo de caducidad de 60 días contados desde su emisión, por lo que si no son recogidos en ese periodo, pasan a ser anulados en el sistema.

Migraciones remarcó que atiende las 24 horas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y en horario normal (8 a.m. a 5 p.m.) en su sede central y las zonales, garantizando que todo ciudadano que necesite un pasaporte puede ser atendido, toda vez que no existe desabastecimiento.

Adicionalmente, enfatizó que se encuentra a próximo a concluir el proceso de licitación pública para la compra transparente de 700.000 pasaportes que cubren la demanda hasta finales de 2022.