Migraciones atenderá trámites de Pasaporte Electrónico en Semana Santa

Los ciudadanos que requieran tramitar con urgencia su Pasaporte Electrónico durante la Semana Santa podrán realizarlo en la sede de la Superintendencia Nacional de Migraciones, ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esta oficina se sitúa en el primer piso y atiende las 24 horas del día.

Previamente, debe tener el voucher de pago del Banco de la Nación de S/98.50 por el derecho del trámite. Asimismo, debe presentar su DNI y la tarjeta de embarque que acredite la urgencia del viaje.

En el resto de las oficinas de Migraciones de Lima, la atención el sábado 20 y domingo 21 de abril, en la sede central de Breña y en la oficina de La Molina, serán de 8:00 a 12:00 p.m. Mientras que, en la sede de Miraflores, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

De otro lado, en los centros de Mejor Atención a los Ciudadanos (MAC), el jueves se atenderá de 9:00 a.m. a 1:00 pm., mientras que, el Viernes Santo no habrá servicio. El sábado se atenderá de 8:00 a.m. a 16:00 p.m. y domingo de 9:00 a.m. a 13:00 pm.

En la capital, los MAC se encuentran en los centros comerciales Plaza Norte, en Independencia; Mall Aventura Plaza, en Bellavista; Agustino Plaza, en El Agustino; y en la Municipalidad de Ventanilla.