Migraciones advierte que Adolfo Bazán no está impedido de salir del país

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó respecto a la presencia del abogado Adolfo Bazán Gutiérrez en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El abogado es acusado de realizar tocamientos indebidos y violación.

La institución, a través de un comunicado, informó que el abogado intentó abordar un vuelo con destino a Ecuador, siendo sometido al control migratorio respectivo donde no se registró impedimento de salida del país.

“Sin embargo, habiéndose tomado conocimiento que sobre dicha persona pesan acusaciones de violación y tocamientos indebidos, Migraciones procedió a efectuar las consultas respectivas a la Policía de Requisitorias”, dice el pronunciamiento.

De esta manera, Migraciones confirmó que Adolfo Bazán no reporta impedimento de salida del país, medida que debe ser solicitada por el Ministerio Público y autorizado por el Poder Judicial.

“ Bazán Gutiérrez perdió el vuelo a Ecuador, sin embargo, estaría pretendiendo adquirir nuevo boleto para salir del país en otro vuelo”, indica.

Finalmente, la Superintendencia señala que cumplió con alertar a las autoridades respectivas que el mencionado ciudadano no podrá ser impedido de salir del país, al no haber una orden judicial sobre el particular.

Vale precisar que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ( MIMP) y la Defensoría del Pueblo solicitaron a las autoridades tomar las medidas correspondientes para evitar la salida del abogado Adolfo Bazán, del país.