El alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, manifestó que su responsabilidad en torno a tragedia en la discoteca Thomas Restobar, en la que fallecieron 13 personas, “fue emocional o sentimental” dado que poco se podía realizar operativamente por no tener personal.

“La responsabilidad es más emocional, sentimental. Sería pretencioso de mi parte decir que no o que sí (por omisión de funciones), eso lo debería ver el Ministerio Público”, aseveró el alcalde.

Asimismo, indicó en América Noticias que por encontranos en pandemia de COVID-19, “tenemos atenuantes, el momento no es propicio para fiscalizar todo, no hay economía, no hay dinero”.

Por otro lado, el alcalde indicó que ha requerido a los funcionarios un “informe exhaustivo” de su desempeño sobre lo que ocurrió el sábado pasado tras la intervención policial a la discoteca ubicada en su distrito.

Por otro lado, Castillo aseveró que el local había solicitado una licencia para operar como restaurante. Además que tenía pendiente una renovación del permiso de Defensa Civil, empero, manifestó que estos eran indeterminados según la normativa.

“Esa es una fiesta totalmente clandestina como hubo muchas en otros sectores. Cerca allí clausuramos un prostíbulo clandestino”, acotó.

“Los Olivos se ha convertido en La Victoria de Lima Norte. Es un lugar donde hay más gente, hay más economía. Los inmigrantes venezolanos están más en Los Olivos, el comercio ambulatorio está como nunca y nuestra capacidad para fiscalizar está disminuida”, apuntó.

Felipe Castillo tiene agendado hoy una intervención en la Comisión de Defensa que preside el congresista Daniel Urresti (Podemos).

