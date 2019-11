Esta tarde un grupo de personas llegó a la Estación Central del Metropolitano, en Cercado de Lima, para protestar por el costo del pasaje escolar de este sistema de transporte. Los manifestantes buscan que la tarifa se reduzca de S/1.25 a S/0.50.

Imágenes difundidas en redes sociales se observa a las personas, con carteles en mano, exigiendo la reducción del costo del pasaje. Sin embargo, fueron retirados por los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El último miércoles, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció que había coordinado con los agentes policiales para evitar cualquier tipo de desmanes por esta manifestación que fue convocada hace unos días a través de las redes sociales.

“Hay algunas cosas que se ha estado corriendo por redes (sociales). La Policía ya tiene toda la información, no es una movilización, pero hay algunas cosas que corren por redes y hemos hablado con la Policía para estar preparado de ser el caso si es que alguien desee hacer una suerte de desmanes”, expresó ayer Muñoz a Canal N.

La actual tarifa preferencial del Metropolitano para los escolares es de S/1.25, según se aprecia en la página web del Metropolitano.

Muñoz indicó que se evalúa el tema de la reducción de la tarifa. “Hay un planteamiento de mejora de pasaje escolar que se está viendo. Siempre he dicho que debemos dialogar y lo hacemos mucho con varios actores de la sociedad, pero este grupo no lo ha pedido. Considero que es un pretexto para buscar algunas situaciones, pero no nos adelantemos”, comentó.