Con la finalidad de atender de forma oportuna diferentes tipos de incidencias, la Asociación de Transporte Urbano (ATU) informó que esta mañana, a las 11:00 a.m., se realizará un simulacro en la estación Santa Ligia en Comas del Metropolitano, la cual no está en funcionamiento, lo que permitirá no afectar el tránsito.

El simulacro, de acuerdo con la ATU, tendrá una duración de 20 minutos y no interrumpirá el tránsito. No obstante, los pasajeros deben tomar sus precauciones.

🛡️ 🙋🏻‍♀️ ¡Reforzamos la seguridad de los usuarios! Por eso, este martes 21 de mayo realizaremos un simulacro en el @Metropolitano_L para atender de forma oportuna diferentes tipos de incidencias. Durante el ejercicio, no se afectará el servicio. 🦺 ✅ pic.twitter.com/kdDLV83ftN — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) May 20, 2024





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR