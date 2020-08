Es cierto que el pasaje en las rutas alimentadoras del Metropolitano ha disminuido en 50 céntimos desde el 9 de febrero. Pero no ha ocurrido lo mismo con la tarifa integrada, que se mantiene en S/.2.50, la que es pagada por cientos de miles de usuarios a diario.

Durante un recorrido por los terminales Naranjal y Matellini, Perú21 pudo recoger la insatisfacción del público, que siente que la medida beneficia a los que únicamente emplean el servicio alimentador (que son pocos).

"No se ha reducido en nada. Todo sigue a S/.2.50. Encima se ve que cada vez faltan más buses", afirmó Hernán Calderón, usuario del Metropolitano que salía de la Estación Naranjal.

"La mayoría usa el gris (ruta troncal). Ese es el pasaje que debería disminuir. Ahí sí sería significativa la rebaja. De otra manera, no se ve la diferencia", señaló Jesús Peña, a quien encontramos en la Estación Matellini.

En tanto, Uriel Condori, quien se encontraba en el mismo lugar, afirmó: "No pueden decir que se ha reducido la tarifa cuando todo sigue igual. Más bien sugiero que lo hagan y que brinden un mejor servicio".

¿EN QUÉ CONSISTE?El Metropolitano cuenta con dos rutas: la troncal —buses grises— y la alimentadora —buses amarillos y anaranjados—. La tarifa integrada es la que se aplica a las personas que emplean ambas rutas para realizar su viaje y la que, se supone, debe de contar con un descuento.

En diciembre se produjo el incremento del pasaje en la ruta troncal de S/.2.00 a S/.2.50, y se determinó que la tarifa integrada sea de S/.2.50, es decir, S/.1.00 por el alimentador y S/.1.50 por el troncal. Ahora el alimentador cuesta S/.0.50; y el troncal, S/.2.00. O sea, nada ha variado.

La otra alternativa es viajar en el bus alimentador, el troncal y volver a usar el alimentador. En ambos casos, el precio suma S/.2.50.

¿ENGAÑAN A LA GENTE?Para Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, el descuento en los buses alimentadores no beneficia a los verdaderos usuarios del Metropolitano.Aseguró que se está dando un beneficio a los que utilizan únicamente el alimentador. Sin embargo, no son ellos, necesariamente, los que —en su mayoría— emplean la ruta troncal.

Por otro lado, sostuvo que está mal que se quiera hacer creer a la gente que se ha hecho una rebaja en el Metropolitano. "No se puede engañar a la gente. He visto que en algunas estaciones ponen afiches con el precio 50 céntimos y eso no es verdad", manifestó.

Por último, indicó que se debería bajar el precio de la ruta troncal. "El servicio no es el óptimo y es el *más caro de todo el sistema de transporte. *Debería volver al precio de antes", culminó.

Actualmente, según cifras de Protransporte, más de 150 mil personas utilizan los buses alimentadores; además, un 43% de ellos llega a los terminales del Metropolitano.

¿SABÍAS QUE…?

El servicio de buses alimentadores tiene 23 rutas. De ellas, 17 están en la zona norte y 4 en el sur. Además, hay dos servicios especiales que llegan a Gamarra y al circuito de playas.