Para el feriado de mañana jueves 1 de noviembre el Servicio Expreso 4 del Metropolitano operará de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 5:30 p.m. a 8:30 p.m.. Este sería el único de los servicios expresos que funcionará advirtió Protransporte.

Asimismo, esta entidad de la Municipalidad de Lima informó que para mañana las rutas troncales A, B y C solo operarán de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.. Es decir, el servicio no funcionará hasta las 11:00 p.m. como en su horario habitual.

Respecto a los días 2, 3 y 4 de noviembre, Protransporte señaló que el Metropolitano atenderá con todas sus rutas y horarios habituales.

Durante este feriado largo las rutas alimentadores circularán con normalidad, a excepción del Servicio Especial Gamarra que será suspendido mañana 1 de noviembre.