Agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP) resguardarán las estaciones del Metropolitano a fin de erradicar la delincuencia en el sistema de transporte masivo que utilizan cientos de personas diariamente. Para ello, la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao les entregó este lunes tarjetas de pase libre.

Desde la estación Naranjal, en el distrito de Independencia, la presidenta Ejecutiva de la ATU, María Jara, detalló que la entrega de las tarjetas a la Policía Nacional se realizó como parte del plan “Pasajero Seguro”. Ellos podrán ingresar libremente a las estaciones y terminales para continuar reforzando la seguridad de los usuarios.

“La Autoridad de Transporte Urbano viene trabajando desde hace buen tiempo un plan “Pasajero Seguro” con la policía porque queremos devolverles la sensación y la tranquilidad a los usuarios que están en un espacio seguro”, precisó Jara en declaraciones a Canal N.

“Parte de esta estrategia es entregar una tarjeta a nuestra Policía Nacional con el objetivo que el personal terna pueda estar sin identificación en todo el servicio. Para nosotros es muy importante y es parte de la estrategia que se está implementando”, indicó.

Por su parte, el General Jorge Ángulo, jefe de la región policial Lima, detalló que la estrategia busca generar un “verdadero clima de seguridad” en las estaciones del Metropolitano durante todo el día.

“Con la coordinación permanente estamos implementando más el dispositivo para que en todas las estaciones haya un verdadero clima de seguridad para nuestros ciudadanos que concurren diariamente, no solo en horas de la mañana sino durante el día y en las noches”, señaló.

“El trabajo de inteligencia operativa que realiza el escuadrón terna se puede identificar porque es Policía y hacer uso libre de este servicio público. Sin embargo, con esta tarjeta ya no hay necesidad que se deba identificar y así puede ingresar rápidamente. De esta manera no podrá ser detectado quizás por algunos sujetos que pueden estar haciendo algún tipo de vigilancia. Esto contribuye a que la respuesta sea más eficaz”, añadió.

ATU sobre informe de la Controlaría

En otro momento, la presidenta ejecutiva de la ATU se refirió sobre el informe de la Controlaría respecto a la falta de mantenimiento de las estaciones del Metropolitano y señaló que en el proceso de transferencia recibió “un servicio deficitario”.

Explicó que en el contexto de pandemia del coronavirus (COVID-19) se priorizó generar las condiciones elementales y que el servicio no pare.

“La ATU ha recibido un servicio deficitario, con falta de mantenimiento por mucho tiempo, no solamente al momento de la entrega entonces la estrategia ha sido, en una situación de pandemia donde además no teníamos los recursos económicos, tratar de generar condiciones elementales vinculadas al COVID-19 y que el servicio no pare, en pandemia y sin recursos no se puede dar el mantenimiento que por muchos años no se daba”, expresó.

