El Metropolitano funcionará en un horario especial durante este 1 de noviembre. El sistema de autobuses de la Municipalidad de Lima adecuará su servicio por el feriado del Día de Todos los Santos y la última procesión del Señor de los Milagros .

El Expreso 4 estará en funcionamiento regular desde las 6: 30 am hasta las 8:00 pm. Los buses de regulares A, B y C funcionarán desde las 5:00 am hasta las 10:00 p.m. pero con restricciones por algunas horas.

Las rutas tendrán desvíos en este rango de horarios: 10: 30 a.m. - 2:00 p.m. | 5:00 p.m.-8:00 p.m. El servicio de la ruta A desviará su recorrido por la avenida Alfonso Ugarte, mientras que el servicio C tendrá la Estación Central como paradero final

En ese sentido, tome las consideraciones correspondientes para no tener inconvenientes al momento de usar el Metropolitano.