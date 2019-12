El horario del servicio del Metropolitano tendrá algunos cambios este 31 de diciembre y 1 de enero, a propósito de celebrarse las fiestas de fin de año, informó la Municipalidad de Lima.

El martes 31 solo funcionará en horario regular la ruta D: de de 5:00 a.m. a 9:00 a.m, y los buses alimentadores. Mientras tanto los servicios A y C estarán disponibles de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. La ruta B, también funcionará hasta las 11:00 p.m. y empezará a funcionar desde las 9:00 a.m.

Expresos:

En la mañana, los servicios Expresos 1, 2, 3, 6, 7, 9, Súper Expreso y Súper Expreso Norte estarán en marcha de 5:00 a.m. a 9:00 a.m. En tanto, los Expresos 1,2,3 Súper Expreso y Súper Expreso Norte estarán disponibles desde las 11:00 a.m. a 7:00 p.m. De igual forma, el Expreso 5 ampliará su horario y funcionará de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. El Expreso 8 suspenderá su ruta por ese día.

El servicio especial ‘Circuito de playas’ irá desde las 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Por otro lado, el 1 de enero, los servicios A,B y C se pondrán en ruta desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Las rutas alimentadoras -salvo el servicio especial a Gamarra, que será suspendido- operarán de 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. El servicio 'Circuito de Playas’ funcionará con sus dos rutas de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.