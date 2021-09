Usuarios del servicio del Metropolitano mostraron su malestar esta mañana durante la caótica hora punta que se vivió en los paraderos más concurridos, debido a la suspensión de los servicios Expreso del sistema de transporte.

[ACTUALIZACIÓN 11:17 A.M.]A través de un comunicado, Protransporte informó que, debido al feriado decretado por el Ejecutivo, se programó para hoy 2 de enero la operación de 102 buses para las rutas regulares (A, B y C) y que otras 26 unidades cubrieran la ruta Expreso 4 desde las 7 a.m. hasta las 2 p.m.

Además, indicaron que de forma preventiva se pidió a los operadores del Metropolitano 36 buses adicionales para atender cualquier demanda inesperada. Dichas unidades se encuentran actualmente cubriendo las rutas de dicho sistema de transporte, informó Canal N.

Las colas en las estaciones de mayor demanda, como Naranjal, colapsaron al promediar las 7 a.m., mientras que los buses de rutas regulares partían repletos de pasajeros.

Incluso, un grupo de usuarios invadió la pista para intentar subirse a los buses a la fuerza, por lo que tuvieron que ser controlados por la Policía.

La decisión de no poner en funcionamiento los servicios Expreso fue tomada debido a que este viernes 2 de enero fue declarado día no laborable por el Ejecutivo. Sin embargo, para miles de limeños este viernes es un día normal de trabajo o estudio.

Los operadores del Metropolitano, en tanto, informaron que no habrá servicio de ningún tipo de ruta Expreso hasta el lunes 5 de enero.

En tanto, la Municipalidad de Lima indicó a Canal N que se reestablecerá el servicio Expreso y que 30 buses iban a ser puestos en circulación para cubrir la demanda.