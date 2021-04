Javier Hernández, viceministro de Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda afirmó hoy que representantes del sector han venido sosteniendo reuniones con dirigentes que reclaman la ejecución del proyecto de agua potable que beneficiaría a siete sectores de los distritos de Comas e Independencia.

En entrevista Canal N, el funcionario aseguró que hasta el momento se mantiene la postura de diálogo por parte del ministerio. Detalló que la última reunión con los dirigentes ocurrió el martes 30 de marzo, y que esperaban la presencia de representantes de este grupo en la sede del sector para continuar informándoles respecto a las gestiones que se vienen realizando para contar con los recursos que permitan la ejecución de la obra, pero no asistieron debido a que realizaron la protesta realizada cerca al terminal Naranjal del Metropolitano.

Recordó que el expediente del proyecto de ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 334, 335, 336, 337, 343 y 344 de los distritos de Comas e Independencia, fue aprobado técnicamente en diciembre del 2020 con un monto de inversión de S/ 238.5 millones que no fueron considerados en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.

“Esperábamos a los dirigentes esta mañana a las 8 para seguir explicando y darles luces de las nuevas alternativas para sacar adelante este proyecto. En todo momento hemos mantenido el diálogo para buscar una salida”, precisó.

Al ser consultado sobre el pronunciamiento de los manifestantes respecto a que no irán a la sede del Ministerio de Vivienda sino que convocan a representantes del Ejecutivo a que se acerquen al punto donde permanece el bloque en Independencia, Hernández señaló que por el momento no puede enviar una delegación debido a que en el lugar no se garantiza las medidas sanitaria para evitar posibles contagios de COVID-19, debido a que se reportan aglomeraciones.

“Estamos más bien buscando una solución, una reunión, pero debemos tener en cuenta de que en la zona no habrían las condiciones sanitarias y garantías de seguridad para llevarla adelante. [Pregunta:¿qué tipo de garantías?] El distanciamiento social como mínimo. Estamos en pandemia”, remarcó el viceministro.

El funcionario insistió en que están buscando la “salida” para superar esta problemática. “Estamos viendo financiamiento a través de Sedapal. Estamos analizando y esperando que técnicos puedan darnos salidas, pero creo que esto está bien encaminado”, añadió.

“Los invocamos a que mantengamos el diálogo. Es la única forma. Las puertas de Vivienda están siempre abiertas. Entendemos la pandemia, la frustración, pero el dialogo es lo mas importante”, reiteró.

