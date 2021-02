Lima







ATU: Casi 500 pasajeros fueron bajados del Metropolitano por no usar protector facial La ATU refuerza sus acciones para prevenir la propagación del covid-19 en el transporte, y entre el 4 de enero y el 15 de febrero, los orientadores de esta institución bajaron a un total de 495 pasajeros del Metropolitano por no usar protector facial y no respetar el aforo.