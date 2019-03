Metropolitano: Apagón en estación Naranjal causó caos en los ingresos de usuarios

La estación Naranjal del Metropolitano , en Independencia, sufrió un corte de fluido eléctrico la noche de este miércoles, lo que ocasionó un desorden entre los pasajeros que trataban de ingresar al terminal, según informaron en las redes sociales.



Al no haber fluido eléctrico, los torniquetes de ingreso no funcionaban y no registraban las tarjetas, por lo que el personal de Protransporte , entidad de la Municipalidad de Lima, tuvo que hacer el cobro de manera manual.

Las filas se formaron en los accesos para abordar los buses de la ruta B y los expresos. Agentes de la Policía tuvieron que poner orden para evitar más incidentes.

Debido a las aglomeraciones, el personal de la estación Naranjal optó por decir a los pasajeros que se dirijan a la estación Izaguirre del Metropolitano, que sí contaba con fluido eléctrico.