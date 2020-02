Lima







¡Atención! Estos son los cuatro sectores del Callao que no tendrán agua por obras en la Línea 2 del metro Corte será desde el 4 de febrero, a las 09:00 a.m., hasta el 5 de febrero a las 08:00 a.m. en algunos sectores La Punta, Bellavista, Callao y La Perla.