Toda señal de depresión debe ser tratada como una alerta que no debe ser ignorada. Este trastorno mental, lamentablemente, suele ser subestimado y sus consecuencias son trágicas.

Alvaro Rosales Rodríguez es el joven que se lanzó a los rieles del Metro de Lima en la mañana de este jueves en la Estación Angamos y, hace 27 días, hacía llamados públicos para que le den una mano para combatir la depresión.

El joven publicó en el grupo “Consultas Gratis Psíquicas, Sanación y Desarrollo Espiritual” un pedido de auxilio el pasado 1 de febrero de este año. Nadie suponía que, días después, tomaría la fatídica decisión.

“Buenas, no sé si se me permita publicar aquí, pero vale la pena intentarlo. Os pido un poco de su buena vibra positiva. Verán, había una energía que me trataba de deprimir todo el día, y pues me tuve que alejar de muchos, más afecta en la noche, y al cerrar los ojos trae imágenes negativas”, escribió.

A esto, añadió que, en sus sueños, aparecían imágenes en las cuales veía “daños físicos”. “Tengo que controlar mis pensamientos cada minuto aproximadamente para que no me afecte, he hecho de todo, y sigo en ello", publicó.

Esta publicación reflejaba su estado mental la cual se confirma con lo que describía de sí mismo en su cuenta personal de Facebook:

“A veces me siento solo, a veces feliz y otras veces me dan ganas de hacer todo lo que sueño, pero siento algo en mi interior que falta para completar en mí. Me gusta ser como soy, pero sin salirme de mi realidad”.

Este joven que se quitó la vida el jueves por la mañana también se refería a la muerte en 2016 y 2018. “¿Qué es morir’ ¿Qué es vivir?”, publicaba en su cuenta de Facebook.

ATENCIÓN

Si crees que sufres depresión puedes contactar con estas líneas de ayuda:

