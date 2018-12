Realizan vigilia a 17 años del trágico incendio en Mesa Redonda | FOTOS

A 17 años de la tragedia de Mesa Redonda que dejó varias víctimas mortales, entre comerciantes, compradores y taxistas, así como centenares de heridos, los familiares y amigos realizaron una vigilia en memoria de las víctimas.

Esta actividad se realizó ayer en horas de la noche en el jirón Cusco del Cercado de Lima. Los familiares encendieron algunas velas y recordaron a las víctimas de este trágico incidente que ocurrió en el 2001.

“En mi mente aún está todo lo que ha pasado. Creo que el día que cierre mis ojos por última vez, será el día en el que me lleve todo conmigo”, señaló Martha de la Cruz, presidenta de la Asociación de Damnificados 29 de Diciembre, para Andina.

La Municipalidad de Lima indicó que en hora punta la cifra de personas en Mesa Redonda se aproxima al millón de asistentes al día por fiestas de fin de año. Sin embargo, en el 2001, la circulación de transeúntes era de 200 mil personas.

"Al igual que un delincuente salta para no ser capturado, los comerciantes de pirotécnicos ven la forma de no ser intervenidos. Se lucha contra eso pero hasta donde se puede porque no podemos revisar la ropa de la gente y buscar. Seguirá la lucha contra todo lo que sea clandestino", expresó Mario Casaretto, subgerente de Defensa Civil de la comuna limeña para el medio en mención.

Entre tanto, César Suito, uno de los primeros bomberos que atendió la emergencia en aquel tiempo, considera que la fiscalización ha mejorado, pero no la mentalidad de los consumidores.

"Yo creo que la gente no se ha olvidado de lo que ha pasado, pero sí se ha olvidado de que puede volver a pasar", señaló.

-Caso-

El incendio en Mesa Redonda ocurrió un 29 de diciembre a las 19.15 horas, hace 17 años, debido a un vendedor informal de pirotécnicos, quien prendió uno de sus productos para hacer una demostración. Una chispa cayó cerca de otros productos pirotécnicos acumulados en el lugar desató una serie de explosiones.



Fuente: Agencia Andina