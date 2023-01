¿Evitas salir a causa de la menstruación? Si te has sentido limitada durante esos días, hay unos calzones antimanchas que te ayudarán a recuperar la libertad y decirle adiós a las toallas higiénicas. Se trata de Liberarsi, una marca creada por la emprendedora piurana Carla Cueva.

El inicio de Liberarsi se remonta a la pandemia, cuando la joven emprendedora vio la oportunidad de comercializar este novedoso producto que es un boom en países de Europa.

En entrevista con Perú21, Carla contó que estas prendas tienen una tecnología interna de tres capas que evitarán cualquier tipo de derrame. Están compuestas por una capa de algodón, con una fibra natural que no irrita la piel. También poseen una microfibra, un material absorbente que distribuye y seca rápidamente la sangre menstrual, y por último, tela PUL, que es impermeable y evita fugas.

“Esta prenda te va a garantizar libertad y comodidad durante tu periodo. Muchas personas como yo, sufren de un periodo sumamente abundante y así como me ayuda a mí, estoy segura de que ayudará a otras mujeres”, detalla.

Precisamente, Carla contó que creó Liberarsi luego de ponerse a investigar y buscar diversos productos porque las toallas higiénicas no le funcionaban debido al abundante sangrado.

“A mí me cambió la vida porque es revolucionario. Mis clientas siempre me escriben agradecidas y me cuentan que les ha cambiado la vida. Todos los días recibo mensajes de mucho amor. Te pones un calzón menstrual y puedes hacer tus actividades, ir a bailar, al cine, a cualquier lugar, sabiendo que vas a estar cómoda y protegida”, agregó.

¿Son amigables con el ambiente?

Esta prenda es ecológica. Al ser un producto reutilizable, ayuda al medioambiente.

“Cada Liberarsi reemplaza a 15 mil toallas higiénicas, que es lo que usa una mujer, en promedio, a lo largo de su etapa fértil”, agregó.





Hay variedad de modelos para diversas ocasiones.





¿Cuánto tiempo puedes utilizar esta prenda?

Estos calzones menstruales pueden ser utilizados de 8 a 12 horas sin ningún problema. “Al inicio, puedes usarlo por unas 3 horas, si es que tienes dudas, para que conozcas y estés segura del producto”, refiere Carla.

Además, detalló que se lava como cualquier prenda. Primero se remoja con agua y luego con detergente. Posteriormente, dejar secar al sol para prolongar su tiempo de vida.

¿Cuáles son sus presentaciones?

Actualmente, Liberarsi tiene cuatro presentaciones. Sin embargo, Carla anuncia que en las próximas semanas, lanzará el pack ‘De vuelta a clases’, para que las estudiantes vayan con plena libertad a estudiar, sin temor a desagradables manchas.

Liberarsi también proyecta sacar una prenda exclusiva para ir a la playa. Además, cuenta con otros packs para regalos.

Si deseas mayor información, puedes visitar las redes sociales de Liberarsi.





