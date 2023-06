La Policía Nacional del Perú (PNP) rescató a una adolescente de 13 años que había sido reportada como desaparecida en el distrito de Piura . La menor fue encontrada trabajando en un taller de Gamarra . Las autoridades investigan cómo llegó a la capital.

La adolescente había desaparecido el pasado 26 de mayo del caserío de Tobanco, desde esa fecha sus familiares no sabían de su paradero. Sin embargo, la menor escribió a su madre pidiéndole dinero y le envió un número para que la pueda ‘yapear’. Ante ello, la progenitora dio aviso a las autoridades.

La Policía encontró a la joven junto a otras tres personas en un taller ubicado dentro de una galería en la cuadra 1 del pasaje Cánepa. La dueña del taller aseguró desconocer que era menor de edad.

“Yo comencé a sospechar y le dije:’mañana me traes documentos porque te veo mucho chiquita’. Tengo cámaras que puedo mostrar donde ella no sabe coser, no sabía hacer nada. (Seguía laborando) porque estaba comprometida con mi amigo que me la recomendó”, explicó la empresaria a las cámaras de América noticias.

Entre los detenidos estaba la dueña del taller, un joven de 18 años y su tío, quien según la Policía sería la persona que habría llevado a la adolescente a trabajar en esas condiciones. En tanto, la menor será puesta a disposición de las autoridades.