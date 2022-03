Norma Aguilar, madre del menor de 11 años, que resultó herido junto a su primo de 13 años, la noche del viernes tras sufrir un accidente en el parque de juegos mecánicos Play Land Park del Jockey Plaza, ubicado en la avenida Javier Prado, en el distrito de Surco, detalló cuál es la situación médica de ambos menores.

“Él se acuerda que han estado en el juego, ha estado girando dos veces, se sacudió y de ahí no recuerda”, detalló a América Noticias. Según el matinal, su hijo de 11 años resultó con hematomas en la cabeza, rostro, brazo y espalda.

“Cuando él, después del accidente ha reaccionado, porque ha perdido el conocimiento en ese momento, él reacciona y ve que el carrito donde se han subido está encima de él, de mi sobrino. Por eso es que presenta esas lesiones”, añadió.

Según su testimonio, los menores ingresaron al juego a pesar que no estaba permitido. Ella estaba cuidando de sus sobrinos más pequeños cuando se produjo el lamentable accidente. “Ellos han ingresado solos. Los han dejado ingresar, no sé por qué. Lo raro está que ese juego es para 15 años a más y lo han dejado subir a mi hijo y mi sobrino. Se supone que si hay reglas por qué no lo han cumplido”

Indicó que su sobrino de 13 años se llevó la peor parte del accidente, por lo que aún permanece internado en la clínica San Pablo. “Tiene tres fracturas en la costilla, tiene fractura de clavícula, tiene el pulmón lleno de sangre, está en UCI porque están que le drenan esa sangre. Está estable, están esperando que evolucione bien, de lo contrario tendrá que ser sometido a una cirugía”.

¿Qué ocurrió en el Play Land Park?

Según narró un testigo del hecho a ‘América Noticias’, uno de los carritos se salió del riel aproximadamente a las 21:30 horas, provocando que algunos pasajeros salieran despedidos.

“Transcurrieron cuatro minutos y de golpe frenó. Parecía como un incendio porque la gente comenzó a gritar y vimos a una chica que pedía ayuda por el amigo y miraba al centro. Del carrito no vi que se salió, sino que el chico salió (despedido)”, relató.

El accidente quedó registrado en video por los testigos que se encontraban en el parque de diversiones. Una falla mecánica habría ocasionado el hecho.

