Melissa Peschiera vive un infierno: Acosador entró a su casa por su cumpleaños y le dejó aterrador mensaje

Melissa Peschiera pasa el peor cumpleaños de su vida este 22 de abril luego que un acosador ingresara a su casa para dejarle un ramo de rosas y también enviarle un mensaje aterrador a su celular.

A través de sus cuenta de Twitter, la periodista de América Televisión y Canal N denunció que se siente asediada por un sujeto que la sigue desde hace dos años y la justicia no hace nada al respecto.

"Memorias de acoso: Hoy es mi cumpleaños y no ha sido un día feliz, al contrario.Tengo las manos temblorosas, los nervios quebrados y la paciencia extinta. Toqué el límite. Son las 3 de la tarde, mi teléfono de casa no para de sonar y mi móvil guarda ya un mensaje de cumpleaños..." , escribió la periodista en su red social.

Melissa Peschiera contó que este individuo comenzó a llamar a su celular y le dejó un mensaje de cumpleaños donde señala: "Perro, perro. Soy tu perro. Mátame, pégame, patéame, hazme todo lo que quieras, yo te amo".

Sin poder contener las lágrimas, la conductora de 'Domingo al día' señaló que nadie en este país está seguro.

"Entró hasta mi casa, al lugar donde vivo con mis 3 hijos, con mi dignidad pisoteada, mi tranquilidad secuestrada y mi paz ultrajada. Lo escribo entre lágrimas y con una profunda tristeza y preocupación. Porque en este país no yo ni ninguna otra mujer estamos seguras", mencionó.

También la periodista dejó en claro que la justicia peruana no actúa como debería de ser en los momentos precisos.

"Un acosador, violador, secuestrador o asesino puede hacer lo que le de la gana. Aquí no hay policía, fiscal, juez ni ley que ampare a una víctima. Hasta que no te matan, nadie hace nada. Pasaré este día abrazada a mi frustración, observando como se configura la impunidad", dijo.

Incluso, Melissa Peschiera señaló que tiene garantías para su vida, pero eso no la salva de un acosador: "Si las tengo, pero también les digo que estas no detienen a un delincuente. Es un papel de la fiscalía de familia que dice que tengo garantías, pero que en la práctica solo sirven para hacer 'pica pica'. He pasado madrugadas desvelada", tuiteó.



El año pasado, la conductora de televisión denunció a un sujeto llamado José Andrade Beteta (33), alias 'Culebra', quien la siguió por un año y medio. La Policía capturó a este individuo, pero el Poder Judicial lo dejó libre. La frustración de la periodista fue tremenda al enterarse sobre esta situación.



