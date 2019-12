Melissa Peschiera compartió en su cuenta de Twitter un informe que recientemente publicó El Comercio en torno al costo que significa para el Estado mantener al expresidente Alberto Fujimori en prisión. Según el reporte periodístico, la suma asciende a S/440 mil al año, por lo que el exmandatario sería el “reo más caro del Perú”.

Tras conocer que la conductora de Canal N posteó el informe en su Twitter, el excongresista Héctor Becerril tuvo fuertes declaraciones en contra de los medios de comunicación y de los periodistas que laboran en los mismos como es el caso de Melissa Peschiera.

“¿Y cuánto nos cuesta a todos los peruanos mantener a tanto medio de comunicación con sus mermeleros incluidos? @MelissaPeschier por favorcito haz el cálculo y nos informas ¿ya?”, expresó el exlegislador representante de Fuerza Popular (FP), partido que lidera Keiko Fujimori, hija del exjefe de Estado.

“NO PIDO COIMAS”

Enterada de las afirmaciones de Héctor Becerril, Melissa Peschiera exigió respeto al excongresista y descartó haber pedido “coimas” en su papel como periodista.

“Vaya a faltarle el respeto a quien se lo permita. Yo no. No vivo del Estado, no pido coimas, no tengo porcelanato en mi casa y no me apoyo en la ofensa para dirigirme ni a usted ni a nadie. Buenas tardes y hasta nunca”, precisó Peschiera y etiquetó al exlegislador en su Twitter.