Melissa Peschiera tras denuncia a su acosador: "Gracias a Dios estoy viva para contarlo"

"¿Quién le devolverá la madre a mis hijos si a mí me pasa algo? ¿Quién verá por ellos?". Estas son las palabras de la periodista Melissa Peschiera , quien ya lleva más de dos años viviendo momentos de terror al ser acosada por un sujeto que la llama por celular, le manda mensajes o se aparece en su casa.

Cuando todo apuntaba que la conductora de 'Domingo al día' tenía que pasar momentos agradables —este lunes 22 de abril— al lado de su familia por su cumpleaños, el día se le nubló porque el individuo, identificado como José Carlos Andrade Beteta, ingresó a su domicilio para dejarle rosas. Pero eso no fue todo, también le mandó un mensaje: "Perro. Soy tu perro. Mátame, pégame, patéame, hazme todo lo que quieras, yo te amo".

Indignada, la periodista contó a Perú21 que las llamadas del acosador empezaron desde muy temprano y la asustaron. "No pensé que este sujeto iba a regresar a mi casa para dejar un arreglo de flores con un mensaje de su puño y letra. Todo esto me causa indignación y preocupación. Si esto me pasa a mí, entonces, ¿a cuántas mujeres les pasará lo mismo? Luego nos preguntamos por qué tantos feminicidios", dijo la conductora de América TV y Canal N.

"Yo llevo hace años con ese plan, mirando de un lado a otro. Cualquier día ese sujeto se acercará con lo que quiera: una pistola, un cuchillo o un ramo de rosas", agregó.

DECEPCIONADA DEL SISTEMA JUDICIAL

Melissa Peschiera también expresó su decepción con el sistema judicial, ya que Andrade Beteta puede hacer lo que quiera con ella. En abril del año pasado él fue capturado por la policía y a los tres días el Poder Judicial decidió dejarlo en libertad.

"Yo ya tomé todas las acciones que correspondían legalmente: he acudido a la fiscalía, policía, a la justicia, pero lamentablemente mientras no hablemos de una victima mortal, las autoridades no voltean a verte. Cuando uno hace la denuncia se debería tomar las medidas que no solo es un papelito. Yo ya tengo garantías y al sujeto le han impedido acercarse a mí, pero mira las cosas que pasan", declaró.

¿JUSTICIA CON SUS PROPIAS MANOS?

"La gente me dice: 'no tienes un marido, un novio, un hermano, un primo', ¿y para qué? Para que tomen justicia con sus manos, ¿esa es la solución? ¡No! ¿Qué más puede ser? Esa es mi frustración. ¡Ya basta! Gracias a Dios estoy viva para contarlo, ¿y las mujeres que están muertas y que fueron a una comisaría o fiscalía para pedir garantías?, ¿a esos hijos quién les devolverá a sus madres?", manifestó.

Pese a que no recibe un respaldo de las autoridades, como debería de ser, la periodista no pierde la fe en conseguir justicia.

"Yo seguiré denunciando y denunciando, esperando que en algún momento la voz y la denuncia no quede en el vacío, en el aire y ellos tomen acciones, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía, al Ministerio de la Mujer. Yo no me voy a quedar callada", sostuvo.

Como eso no le bastaba también llamó a mi celular y me dejó un mensaje recordándome que convivo con su enfermizo e insesante acoso ... "Perro, perro. Soy tu perro. Mátame, pégame, patéame, hazme todo lo que quieras, yo te amo", dice el sujeto acosador. pic.twitter.com/Yfq65KugJx — Melissa Peschiera (@MelissaPeschier) 22 de abril de 2019

