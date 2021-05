En la reciente edición de ‘Domingo al Día’, Melissa Peschiera se pronunció sobre el comportamiento de los artistas peruanos que han sido detenidos durante la pandemia por sus participaciones en las llamadas fiestas COVID.

“Son varios los artistas peruanos y personajes públicos que han sido detenidos en tiempos de pandemia en fiestas COVID-19″(...)“Ya pues, dan ganas de meter la mano en el televisor y darles un lapo”, expresó la periodista.

Luego de presentar el informe que hace un recuento de las figuras públicas que cometieron la falta, Peschiera mostró una vez más su fastidio pero indicó que la violencia no es la solución.

“Qué ganas de extender la mano, ¿no? Pero no, la violencia no resuelve nada”, aclaró la conductora tras el reportaje.

Recientemente, Peschiera también dio su opinión y cuestionó duramente a la salsera Yahaira Plasencia tras hacerse público que organizó una fiesta por su cumpleaños.

“Qué vergüenza que te encuentren en la maletera hecha bolita huyendo de la autoridad. No pues, así no, por ahora no se puede celebrar, no hay reuniones. No están permitidas las reuniones sociales y tenemos que entenderlo, porque después vamos a requerir una cama UCI y no hay, señores, no hay. ¡Cuidémonos!”, manifestó durante su programa dominical.

Melissa Peschiera sobre los artistas que hacen fiestas covid-19

