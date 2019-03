Melissa Loza: tras la detención de su novio, estas son las versiones que se conocen

Juan Diego Álvarez Noval, pareja de la modeloMelissa Loza , fue detenido por la Policía Nacional tras ser acusado por el presunto delito de microcomercialización de drogas.

Cabe recordar que Álvarez Noval fue intervenido el martes 26 de febrero por la mañana, luego que miembros de la División Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional encontraran en su departamento de Miraflores más de 285 gramos de marihuana, en dos bolsas dentro de unas zapatillas.

Las autoridades trasladaron al acusado hasta la sede ubicada en la avenida Aramburú, donde estará al menos 15 días.

Lo que dice Melissa Loza



Melissa Loza aseguró en una reciente entrevista televisiva que el allanamiento del departamento que pertenece a su novio y al medio hermano de este fue irregular. Según la modelo, los agentes llegaron dos veces a la casa. En la primera, ni ella ni su pareja estaban presentes.

La segunda intervención a la vivienda ocurrió con ellos presentes. Melissa Loza contó que al menos 15 agentes de la Policía ingresaron y cuando su novio les pidió la orden del fiscal, estos les dijeron que el documento estaba en camino.

"Quince agentes llegaron a la casa. No había fiscales. Estos llegaron media hora después. No entendíamos qué pasaba. El comandante (a cargo del allanamiento) me dijo: ‘No pueden grabar’”, comentó.

También, aseguró que nunca vio la droga que las autoridades incautaron en el par de zapatillas y recién se enteró cuando las imágenes salieron en TV.

Por su parte, Guadalupe Vigil, madre de la ex chica reality, acusó al novio de su hija de ser un microcomercializador. Lo llamó extorsionador y dijo que este habría secuestrado a su hija.

Al respecto, Loza cree que su madre ha sido manipulada y usada para hundir a su novio y aseguró que nunca fue secuestrada ni mucho menos se drogaba.

La versión de la Fiscalía



El fiscal provincial, Guillermo Peñaloza Girao, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Miraflores, informó que la diligencia se llevó a cabo luego de que Juan Carlos Álvarez Vigil, medio hermano del acusado, denunciara al novio de Melissa Loza.

“El denunciante, medio hermano del imputado, había manifestado que posiblemente había droga al interior de su domicilio”, señaló.

Asimismo, reveló que se halló dos bolsas de marihuana de 258 gramos en el área de la lavandería y dio a conocer que el novio de Melissa Loza no se opuso al registro de su cuarto.

“En un tacho de basura se encontró semillas y tallos de esta sustancia, manifestando él que era un consumidor”, agregó el fiscal Peñaloza Girao.

Dirandro asegura que no se trató de un allanamiento



La Dirandro aseguró que no hubo ningún allanamiento al departamento en cuestión, sino que fue “una constatación en mérito a la información” que brindó Juan Carlos Álvarez Vigil, uno de los propietarios del inmueble.

“Él viene a la dependencia policial y hace la denuncia. El personal de la Policía acude al departamento, previa comunicación con el representante del Ministerio Público, para efectuar la constatación. Además, ingresa al inmueble con autorización del propietario y facilita el ingreso de las autoridades”, manifestó el coronel PNP Walter Arapa, jefe de Investigaciones de Tráfico Ilícito de Drogas.

Asimismo, aseguró que la droga no fue "sembrada" por la Dirandro y que el equipo de investigación correspondiente debe tener el video del momento en que la sustancia es encontrada en el domicilio.

Además, enfatizó que durante la operación, Juan Carlos Álvarez Vigil señaló a su medio hermano como propietario de la droga y de las zapatillas encontradas.