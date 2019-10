La Segunda Fiscalía Provincial de Tránsito y Seguridad Vial de Lima dictó cuatro meses de prisión preventiva para Melisa Gonzalez Gagliuffi , la mujer que el pasado viernes 11 de octubre atropelló y mató a Christian Buitrón y Joseph Huashuayo en la avenida Javier Prado, en San Isidro.

El pedido inicial formulado por María Isabel Rabines, titular de la Segunda Fiscalía Provincial de Tránsito y Seguridad Vial de Lima, era de seis meses. Al ser consultada por la conformidad de la decisión, la titular del Ministerio Público dijo estar de acuerdo con la decisión del Poder Judicial. Por su parte, la defensa dijo que apelará la decisión.

Durante la audiencia la defensa aseguró que la economista de 32 años era una persona con arraigo y que por lo tanto, no existía riesgo de fuga. Por su parte, Melisa González tomó la palabra para pedir que se le permita estar libre para continuar aportando económicamente tanto a las víctimas del accidente como a su familia.

“Yo necesito trabajar para poder reparar porque ahorita mi familia me está cubriendo la mayoría de gastos y no es justo que ellos lo cubran. Yo tengo que trabajar para pagarle el seguro a mi mamá y los aportes que hago en mi casa (...). Yo nunca voy a rehuir, sea la pena que sea, porque mi vida y la verdad está aquí y la imagen es lo que me interesa defender ahora”, aseguró durante los últimos minutos de la audiencia.

LAMENTABLE TRAGEDIA

La economista de 32 años embistió a un grupo de jóvenes entre los que se encontraban las víctimas mortales. Uno de ellos, Miguel Vega Palacios, permanece bajo cuidados médicos luego de sufrir una serie de graves lesiones en el cuerpo producto del fuerte impacto.

Los familiares de los fallecidos esperaron la decisión del juez en los exteriores de la Segunda Fiscalía Provincial de Tránsito y Seguridad Vial de Lima, al igual que la madre y el novio de Melisa, con quien planeaba casarse a fines de octubre. La boda se canceló tras el fatal accidente que le quitó la vida a los dos jóvenes.