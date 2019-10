Rompió su silencio. Melisa González Gagliuffi tomó la palabra en la última etapa de la audiencia en la que participa desde tempranas horas en el Segundo Juzgado de Tránsito de la Corte Superior de Justicia de Lima, donde se decidirá si se aprueba el pedido de prisión preventiva de seis meses en su contra.

Con la voz quebrada y la mirada nerviosa, la economista de 32 años pidió a la jueza encargada del caso afrontar el proceso en libertad. Ella aseguró que no piensa salir del país y tampoco desatenderse de las consecuencias del fatal accidente en el que atropelló y acabó con la vida de Christian Buitrón y Joseph Huashuayo en la avenida Javier Prado.

“Señora jueza, soy una persona que ha tenido la suerte de ser educada (...) Tengo educación en conocimientos y en valores y con esos valores yo le afirmo que voy a estar aquí en cada audiencia en la que se me cite, en todo el proceso, yo no voy a rehuir de la justicia. Yo no soy una delincuente, a mí no me asusta si van a pedir una pena muy alta, yo lo que quiero que se esclarezca la verdad con toda la pena y el dolor que siento por todo lo que ha pasado eso nunca lo voy a dejar de lado, pero la verdad tiene que salir a la luz y con las evidencias que es están pidiendo va a salir a la luz”, manifestó.

Además, pidió a la jueza que se le permita seguir trabajando porque con los ingresos que recibe como salario planea continuar pagando reparaciones a los familiares de las víctimas, entre ellos Miguel Vega Palacios, quien permanece bajo cuidados médicos luego de que el auto de Melisa lo embistió aquel fatídico 11 de octubre.

“Yo necesito trabajar para poder reparar porque ahorita mi familia me está cubriendo la mayoría de gastos y no es justo que ellos lo cubran. Yo tengo que trabajar para pagarle el seguro a mi mamá y los aportes que hago en mi casa (...). Yo nunca voy a rehuir, sea la pena que sea, porque mi vida y la verdad está aquí y la imagen es lo que me interesa defender ahora”, aseguró la joven, quien estaba por casarse a fin de mes pero canceló la ceremonia debido al lamentable suceso que protagonizó.

GRAVE DENUNCIA

Miguel Vega Palacios, quien el pasado 11 de octubre perdió a sus dos mejores amigos luego de que Melisa Gonzalez Gagliuffi los atropellara y, posteriormente, les causara la muerte, denunció que el abogado de la joven le ofreció dinero para resolver lo ocurrido extrajudicialmente.

Según contó a Punto Final, uno de los integrantes de la defensa de la economista le ofreció 6 mil soles para darle solución al caso. “¿Ellos qué creen? Que porque somos pobres, ¿vamos a lucrar con lo que le está pasando a mi hermano?”, dijo indignada Juana, hermana de la víctima, quien permanece con graves lesiones en el cuerpo.