“Mi vida cambió el viernes 11 de octubre”. Melisa González Gagliuffi reveló que tenía planes de matrimonio junto a su novio a fines de octubre, pero tuvo que cancelar todo tras atropellar con su auto y matar a dos jóvenes en la avenida Javier Prado, en San Isidro.

En una entrevista con Día D, la economista de 32 años, quien embistió a un grupo de trabajadores y acabó con la vida de Joseph Huashuayo y Cristian Buitrón Aguirre, reveló que su matrimonio estaba programada para este 26 de octubre, pero que ha tenido que hacer modificaciones porque está enfocada en reparar daños.

Recordemos además que el día de hoy enfrenta un pedido de prisión preventiva de seis meses en su contra. Ella espera poder continuar con el proceso y las investigaciones en libertad.

“Tuve un accidente terrible que no se lo deseo a nadie y lo único que me importa es la forma de continuar tratando de reparar los daños. El dolor de los familiares es algo que difícilmente yo voy a poder resolver”, dijo Melisa Gonzáles.

“NO SOY MILLONARIA”

Por otro lado, volvió a reiterar que iba a una velocidad promedio y que viene siendo víctima de una campaña de demolición que la tiene agotada.

"Apellido extranjero tienen muchos peruanos, somos una mezcla. Ser millonaria, no soy millonaria para nada, eso lo tienen que probar pero lo que yo no entiendo es por qué se instiga al odio. Imagínate que fuera millonaria ¿que tenía que ver con eso? Mi vida está devastada desde el momento en el que ocurrió ese accidente donde murieron dos personas, eso no tiene nada que ver con mi apellido, con si yo tengo algo o no tengo nada ", indicó.