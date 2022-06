El Segundo Juzgado de Tránsito de la Corte Superior de Justicia de Lima condenó a Melisa González Gagliuffi a 6 años de prisión efectiva y al pago de 200 mil soles de reparación civil, por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas agravadas.

Esto luego de atropellar y causar la muerte de Cristian Buitrón Aguirre (35) y Joseph Huashuayo (28) el pasado viernes 11 de octubre de 2019, en la avenida Javier Prado, en San Isidro. En el accidente también dejó herido a Luis Miguel Vega Palacios (31).

El Juzgado ordenó la inmediata ubicación y captura de González Gagliuffi para que cumpla su condena por los hechos.

#LoÚltimo Segundo Juzgado de Tránsito de la @CSJdeLima condenó a Melisa Joana González Gagliuffi a 6 años de prisión efectiva y al pago de 200 mil soles de reparación civil, por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas agravadas.



Resolución: https://t.co/zMXIiIN9pc pic.twitter.com/gu5t2KaQQu — CSJ de Lima (@CSJdeLima) June 7, 2022

¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ EN EL ACCIDENTE?

“Esa mañana (del accidente), para mí, ha sido el momento más doloroso de mi vida. Ese día impacté a dos personas, quienes fallecieron y otra quedó herida. Desde ese día, mi vida es un calvario y muy dolorosa. Jamás pensé que pudiera sentir tanto dolor”, precisó en una entrevista días después de los hechos.

Agregó en torno a la maniobra que hizo y que originó el accidente que “un taxi colectivo avanzó y me rozó... luego me hizo ademanes, pensé que se iba a ir y de pronto, me mete al carro y me descarriló. Yo me asusté, y tiré del timón para tratar de estabilizarme, pero perdí el control del carro y vi que había peatones y que me los iba a llevar a todos. Todo fue muy rápido”.

“Lo único que pedí era que los salvaran. Pedía ayuda, ayuda. Lo único que me importaba era saber que estuviesen bien y que fueran llevados a la clínica”, precisó.

Descartó que fuera maquillándose o visualizando su celular mientras conducía. De otro lado, negó especulaciones en torno a un supuesto abandono de las víctimas.

VIDEO RECOMENDADO:

Erick Iriarte