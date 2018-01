"He vuelto a nacer", dice convencido Carlos Ramos Vásquez (40), uno de los sobrevivientes de la tragedia en la denominada 'Curva del diablo' en Pasamayo , donde 52 personas perdieron la vida por la caída de un bus interprovincial hacia el abismo.

“Realmente pedía que Dios me quitara la vida porque el dolor era insoportable y mi piel del cuero cabelludo estaba encima de mi cara”, contó el fisicoculturista en diálogo con ATV+.

En el preciso momento en el que el bus se desbarrancaba, Carlos vio como los pasajeros salían disparados por las ventanas. "El golpe fue tan fuerte que era como si estuviéramos en una licuadora", describe el sobreviviente que milagrosamente superó el dolor en medio de la tragedia.

Pasamayo Pasamayo

Su sentido de supervivencia alcanzó tal nivel que se hizo daño a sí mismo con el fin superior de mantenerse a salvo. Carlos se tuvo que fracturar la pierna para salir del bus y pedir ayuda.

"Quería salir por la ventana, pero no pude porque mi pierna izquierda se había quedado enganchada, pero encima yo sentía que caía un liquido sobre mi cabeza. Realmente no se de dónde tomé fuerzas y yo mismo fui quien me rompí el pie para poder desengancharlo y poder salir por la ventana", agrega Carlos.

Pero aún no había pasado lo peor, porque no solo recibió brutales golpes físicos ese día, también se topó con la indiferencia más cruel y la deshumanidad de un par de sujetos que le pidieron mil soles a cambio de ayudarlo y devolverlo a la cima. Ese golpe emocional nadie lo borrará.



Pero él solo continúa sabio. "Dios hace las cosas por algo y por algo me ha dado una segunda oportunidad de vida", dijo. Ahora, el fisicoculturista vivirá el resto de su vida con una perspectiva diferente en la que destaca su fortaleza.