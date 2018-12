El principal sospechoso del asesinato de Marisol Estela Alva —quien fue hallada al interior de un cilindro con cemento y cal en Villa El Salvador — aún no ha sido capturado, sin embargo en el transcurso de los días han salido a la luz diversas pruebas que lo hunden.

El suboficial del Ejército del Perú, Luis Genaro Estébez Rodríguez (32), y ex pareja de la víctima es buscado exhaustivamente por la Policía Nacional tras encontrar sangre de Marisol en el auto que él había rentado para trasladar su cuerpo.

La víctima quería comenzar una nueva vida lejos de su ex pareja y el maltrato al que la sometía. Día D reveló conversaciones de Facebook que Marisol Estela sostuvo con un miembro de su círculo cercano donde cuenta episodios violentos que vivió con él.

Ella reveló que ya no sentía nada por el militar, pero él seguía acosándola. "Es una vaina le digo a Luis que ya no lo quiero y él sigue aunque no lo quiera", se lee.

"ME PEGA POR MI BIEN"

"En este tiempo que nos conocemos no me gusta tonterías, pero la verdad yo en algún momento pensé que Luis lo era todo sabes, y cuando me levantaba la mano decía me pega porque es por mi bien. De Luis te hablo ahora que pensé que era el amor de mi vida, sabes llegamos hasta un punto de levantarnos la mano", escribe Marisol.

Marisol Estela en Facebook. Marisol Estela en Facebook.

Más adelante, narra que la familia de Luis también sabía que la golpeaba. "Su familia sabe de lo que me ha levantado la mano tantas cosas chola que ya habrá momento de contarnos más", agrega.