El dueño de un taller de reparación automotriz, Lennin Calixto, pide ayuda a las autoridades tras sufrir el robo de maquinaria y mercadería valorizada en aproximadamente S/150.000. De acuerdo a Latina, delincuentes ingresaron al local ubicado en la Av. Mariátegui, en el distrito de Villa El Salvador, en horas de la madrugada.

“Rompieron la chapa de la puerta con comba, no sé, la verdad. La chapa, los candados, así como un candado anticizalla, todo lo han reventado. Y al parecer han ingresado con un vehículo”, precisó al matinal.

Según el citado medio, es la tercera vez en siete meses que delincuentes ingresan al local a robar. En esta ocasión, los sujetos se llevaron máquinas de reparación de motores de GNV, GLP, un torno, un inyector ultrasonido. Así como herramientas pequeñas para mecánica.

El taller también contaba con una tienda de donde los malhechores se vaciaron los repuestos y baterías. “Se han limpiado todo”, aseveró el agraviado.

De igual forma, los delincuentes se llevaron el DVR de las cámaras de seguridad y computadoras. ”Posiblemente ha sido un cliente que nos ha estado estudiando anteriormente, no sabemos. Todo está en especulación, no sabemos quién es, qué persona es”, sostuvo.

A raíz del robo a su local, Calixto ha debido cerrar y ahora tres de sus trabajadores se quedaron sin empleo. “Yo tengo tres personas que trabajan en este taller y tienda y ahora (el robo) me obliga no abrir. Para poder iniciar tengo que comprar prácticamente de nuevo todo. Me han dejado en la quiebra”, indicó.

“Siempre he puesto denuncias. Incluso he presentado imágenes y nunca ha avanzado. Estoy decepcionado de las autoridades. Pido más seguridad. En Villa El Salvador el robo es pan de cada día”, puntualizó.

