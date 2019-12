La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, indicó que la investigación que realiza la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) sobre la muerte de dos jóvenes empleados en el local de McDonald’s en Pueblo Libre es de carácter reservado.

“El análisis de las circunstancias en las que se produjeron estas muertes se encuentran, como he dicho, bajo investigación. Según los procedimientos y protocolos, la investigación tiene carácter reservado, permítanme no entrar en ese tipo de detalles para no afectar el curso de la investigación”, expresó la integrante del gabinete.

Cáceres remarcó que Sunafil desarrolla las indagaciones junto a la Policía Nacional y el Ministerio Público. Además, precisó que el procedimiento establece un plazo de 30 días para desarrollar las pericias.

“Los procedimientos le imponen al inspector de trabajo un plazo máximo de 30 días para emitir su informe, lo que no quiere decir, bajo ningún punto de vista, que los inspectores que están a cargo de estos hechos y las investigaciones, como en cualquier otra situación en la que se pierden vidas humanas, tengan que tomar un tiempo excesivo para las investigaciones”, manifestó.

El último domingo, Carlos Gabriel Campos Zapata y Alexandra Antonella Porras Inga murieron a consecuencia, al parecer, de una descarga eléctrica en el interior del local de McDonald’s. El caso es investigado por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), que emitirá su informe en un plazo de 30 días.