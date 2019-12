Están con el corazón destrozado. Los familiares de Alexandra Porras Inga y Gabriel Campos Zapata cuestionaron las condiciones laborales en las que trabajaron durante los últimos seis meses los jóvenes en el McDonald’s de Pueblo Libre, lugar en el que murieron electrocutados.

A través de sus redes sociales, los deudos enviaron emotivos mensajes tras hacerse público que los muchachos de solo 18 y 19 años fallecieron tras recibir una descarga eléctrica cuando trapeaban la cocina del local de comida rápida en horas de la madrugada.

“En mi vida me habría preparado para tanto dolor. Hoy me arrancan una parte del corazón, hoy se llevan parte de mi vida, mi niña, la de la sonrisa bonita, mi compañera de vida, mi hermana, te he amado, te amo y te voy amar por siempre, prometo nunca olvidarte y siempre llevarte conmigo para todos lados, en cada pensamiento”, escribió Gabriella Reyes Inga, familiar directo de Alexandra.

“¿Quien podría creer esto?, no lo sé, pero yo no, no creía y aún no puedo creerlo, sé lo fuerte que soy, pero hoy mi vida se derrumba, hoy no tengo fuerzas, hoy soy la persona más débil, no me imagino una vida sin ti, no sé lo difícil que será de hoy en adelante, no poder volver a ver tu carita, escuchar tu voz, contarnos nuestras cosas, te voy a extrañar con cada parte de mí Alexandra”, escribió.

Pero no solo eso. Al parecer la familia de la joven se llevaba muy bien con su enamorado. En el texto se lee la buena relación que tenía con Gabriel. “Eras como un hermanito para mí, mi otro compañero, par de loquitos que tenían peleas tontas como toda pareja, pero se querían como ninguna otra, te voy a extrañar tanto gordito. Qué bonita historia de amor, dicen que juntos hasta que la muerte los separe y ni la muerte pudo con ustedes dos”, continúa la carta, publicada en Facebook.

“El cielo está de fiesta porque suben dos personas increíbles, especiales y únicas, pero mi corazón llora y se desmorona al pensar que ya no están aquí, desde donde quiera que estén, ayúdenme a poder superar este dolor, tener tranquilidad, paz, seguir adelante y poder entender a Dios, porque no sé qué hace, no entiendo si esto es parte de algún propósito. Ser fuerte y algún día poder volver a ser feliz. Los adoro”, concluye la misiva.