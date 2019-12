El jefe departamental de Lima Centro de los Bomberos, Mario Casaretto, expresó este lunes su extrañeza porque no se les permitió ingresar al local de McDonald’s, ubicado en Pueblo Libre, donde los jóvenes enamorados Gabriel Campos Zapata (19) y Alexandra Porras Inga (18) murieron electrocutados.

“Nosotros hemos tenido conocimiento de la emergencia por personas de la parte externa. Cuando han visto movimiento hemos llegado, pero ya había orden de que nadie pueda ingresar al local. También nos resulta extraño porque en emergencias de esta naturaleza siempre concurrimos”, dijo Mario Casaretto en diálogo con Canal N.

El bombero agregó que su intención siempre es la de salvar vidas, pero cuando llegaron ya habían llegado peritos forenses y fiscales haciendo el levantamiento de los cadáveres.

“Lo extraño es que no se nos ha dejado ingresar y me parece que una de las razones es la clausura del local. Desconocemos las órdenes (negarles el acceso) o si vienen de la autoridad”, señaló Mario Casaretto.

IRREGULARIDADES

Horas antes, la madre de Alexandra denunció una serie de irregularidades y pidió que se esclarezcan los hechos en torno a la muerte de su hija.

“No quiero hacer escándalo pero necesito saber qué pasó con mi hija. Desde el inicio he visto cosas extrañas como que mi hija fue hallada sin polo (con el torso desnudo). ¿Por qué estaba así? También ocurrió un cambio de peritos y fiscales en el caso y cuando me entregaron sus cosas, ya no estaba su DNI", indicó Inga a América Noticias.

Inga precisó que no se ha logrado determinar a qué hora murió su hija ya que ha recibido diversas versiones al respecto.

