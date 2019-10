Mauricio Mulder no toleró ser relacionado con el exsecretario del expresidente fallecido Alan García, Luis Nava, y exigió pruebas en torno a una supuesta visita al también exministro al penal con el fin de presionarlo o amenazarlo sobre sus declaraciones en relación a la constructora Odebrecht. Visiblemente enfadado ante la interrogante de la periodista Milagros Leiva, el excongresista tildó como una “estupidez” la pregunta y pidió se investigue tal especulación.

Durante la emisión de su programa en ATV+, Leiva recordó que fue Raúl Noblecilla, abogado de Luis Nava, quien le dio a conocer que un dirigente aprista fue al penal con el objetivo de coaccionar a su patrocinado.

“El otro día entrevisté a su abogado (de Luis Nava), a Noblecilla, y el dijo, literalmente, que un dirigente aprista fue a la cárcel y trató de presionar a Nava... Usted se ríe, pero señor Mulder, ¿usted fue ese dirigente?”, interrogó Milagros Leiva a Mauricio Mulder.

Mulder Bedoya lo negó y en su defensa precisó que existen “cámaras de seguridad”, y un registro de los ingresos y las salidas; por lo tanto “es imposible que una persona entre y no se sepa” y luego preguntó a la periodista “ese señor abogado, ¿por qué no da el nombre?".

“ESA PREGUNTA ES UNA ESTUPIDEZ"

La entrevistadora precisó que el defensor de Luis Nava no dio su identidad porque su vida corre peligro e insistió con su consulta. “Mi pregunta es cerrada. ¿Usted es ese dirigente? ¿Lo ha visto en algún momento a Nava?”, reiteró Milagros Leiva.

El excongresista aprista no aceptó más la suposición y pidió a la periodista investigar tal especulación.

“Esa pregunta es una estupidez, perdóname (...) Me estás diciendo que puedo ser yo y le vas a creer a esa persona (...) No (he ido a ver a Nava) ¿Por qué lo voy a ir a visitar?”, respondió Mulder.

“Es una pregunta ofensiva, es una pregunta estúpida, perdóname (...) O sea, viene cualquier persona, dice cualquier cosa y ¿tú no investigas? ¿Has preguntado en el INPE?”, añadió.

