El salvaje asesinato de una familia en la vía pública en el distrito de San Miguel a plena luz del día, conmocionó a todos. Este feroz ataque, perpetrado por sicarios, solo dejó un sobreviviente: el hijo de Israel San Román, alias ‘La Tota’, quien contó cómo sobrevivió al macabro crimen de seis miembros de su familia.

En un audio para el programa Panorama, el joven contó que su abuela lo protegió durante el atentado y tuvo que fingir estar muerto para que los sicarios no le disparen más.

“Mi abuela fue la que dio su vida por mí porque me abrazó y yo tuve que hacerme el muerto, y fue así como el último de atrás, el que era gordo, corrió, se metió atrás y dijo: ‘ahora los quemo a todos’, y comenzó a disparar a mi hermana, a mi mamá, a mi abuela, a mi abuelo y a mi hermano”, expresó el joven.

Además, aseguró que no ha recibido protección de las autoridades desde que ocurrió el asesinato de sus familiares, por lo cual teme por su vida, pues ya ha recibido constantes amenazas de muerte, al igual que su tía Janet.

“Desde el día uno de lo ocurrido no tengo protección de ninguna institución, temo por mi vida, por la vida de mi tía, que es la única pariente que me queda, que me protege, que me ayuda porque estoy recibiendo amenazas de muerte, no solo yo, sino también ella”, expresó.

En ese sentido, Janet señaló que ha venido gestionando asilo para su sobrino en distintas embajadas, pues cree que ninguno de los dos se encuentra seguro estando en el país.

Por otra parte, descartó que el joven haya extraído el celular y la billetera de su padre tras el crimen, tal como señalaron en algunos medios de comunicación. El menor de 17 años remarcó que busca justicia para sus familiares y señaló que sí puede reconocer a los sicarios que dispararon.

“Sí puedo reconocer a los delincuentes, reconozco sus rostros, los tengo en mi mente para nunca olvidarlo. Estos delincuentes me han arruinado la vida de una manera que no tiene explicación”, aseguró.

