Tiene 17 años, es el hijo mayor de Israel San Román Doroteo –alias ‘La Tota’– y es el único sobreviviente de la matanza de San Miguel. El adolescente vive escondido y asegura que viene recibiendo amenazas de muerte de los asesinos de su padre, su madre, sus dos abuelos y sus dos hermanitos.

“Desde el día uno de lo ocurrido, no tengo protección de ninguna institución. Temo por mi vida, por la vida de mi tía, que es la única pariente que me queda, que me protege, que me ayuda, porque estoy recibiendo amenazas de muerte, no solo yo, sino también ella”.

Este es el testimonio del adolescente que fue difundido la noche del domingo 12 de febrero en Panorama. El menor señaló que, gracias a su abuela, está vivo. “Mi abuela dio su vida por mí porque me abrazó y yo tuve que hacerme el muerto... El último de atrás, que era gordo –alias ‘Willy’–, corrió, se metió atrás y dijo ‘ahora los quemo a todos’ y comenzó a disparar a mi hermana, a mi mamá, a mi abuela, a mi abuelo y a mi hermano”, narró.

Sostuvo que tiene grabada la cara de los sicarios en su mente. “Sí puedo reconocer a los delincuentes. Reconozco sus rostros, los tengo en mi mente, para nunca olvidarlos. Esos delincuentes me han arruinado la vida de una manera que no tiene explicación”, expresó.

Por su parte, su tía, Janet Aguirre Doroteo, aseguró que viene recorriendo embajadas para ver si pueden proteger a su sobrino. Quiere que los ayuden a salir del país, “porque acá no estamos seguros”.

Afirmó que miembros de la banda que, el pasado 6 de febrero, asesinaron a su hermano y a sus otros cinco familiares se han averiguado el nuevo número de su celular. “Llaman y dicen que tienen que matar al último, al hijo mayor de ‘La Tota’; el que queda tiene que irse también, que tienen que quemarlo”, refiere.

Lamentó también que sus dos pequeños sobrinos hayan sido asesinados. “Errores de sus padres son errores de sus padres, pero ellos no tenían que pagar la culpa, y menos con su vida”, aseveró.

Para la División de Investigación de Homicidios, este crimen es producto de la disputa de cobros de cupos en construcción civil.

Señala como autor intelectual del mismo a un sujeto conocido como ‘Loco Paul’ o ‘Loco Franco’, quien ya habría intentado acabar con la vida de Israel San Román Doroteo, ‘La Tota’, en dos ocasiones. La última fue la definitiva.

TENGA EN CUENTA

Tres de los cinco sicarios que participaron directamente en la matanza de San Miguel ya han sido detenidos. El primero fue José Solari, chofer de la unidad en la que iban los criminales. Los otros dos son José Presiado, ‘Josecito’, y Fabricio Vera, ‘Bicho’.

Aún falta un sujeto conocido como ‘Willy’, al que señalan como el que asesinó a los niños, y ‘Hache’, quien se quedó en el auto, atento a cualquier ‘imprevisto’.