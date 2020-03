Aún no existen casos confirmados de infección por Coronavirus en el Perú, pero las alarmas en la población ya se han encendido.

En el emporio comercial de Gamarra, la necesidad se ha vuelto una oportunidad de negocio. Ese es el caso del empresario Héctor Rodríguez (30), dueño de Rodríguez Uniformes, una tienda con 11 locales a nivel nacional que fabrica mascarillas de tela, vendidas a dos soles por unidad.

Rodríguez es consciente de que su invento, al que ha denominado como “mascarillas populares”, no ofrece el mismo nivel de protección que las mascarillas quirúrgicas. Sin embargo, advierte que se trata de una “alternativa momentánea” creada ante la necesidad de la población.

“Tengo claro que estas (mascarillas) como las de plástico no cubren al 100%, o es muy poca la protección que dan, pero, si en algún momento se me ocurre fabricar este tipo de mascarillas especiales, por qué no pedir un registro sanitario o dar los pasos que se tengan que dar”, sostiene el empresario.

Empresario tiene 3 tiendas que comercializan mascarillas de tela en emporio comercial de Gamarra.

Lo que Héctor no sabe es que necesita poco o nada para crear una nueva mascarilla y comercializarla libremente en el mercado. Y es que, según representantes de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), las mascarillas sanitarias no tienen categoría de dispositivos médicos, y por tanto, no requieren de ningún tipo de registro sanitario.

Uno de los grandes problemas de este vacío regulatorio recae en la fiscalización de estos implementos. Representantes de Digemid aseguran que “no les compete hablar del tema” al no existir una regulación específica. No obstante, según fuentes consultadas por este diario, no es la primera vez que en esta institución se discute el tema.

Durante los años en que se propagó el virus de la influenza porcina, también denominado H1N1, en esta entidad se planteó la posibilidad de establecer una regulación de las mascarillas, a pesar de ello, esta iniciativa no llegó a buen puerto.

Con registros o sin registros, lo cierto es que la venta de mascarillas ha aumentado de manera significativa en las últimas semanas. El Centro Nacional de Abastecimiento en Recursos estratégicos en Salud (Cenares) se mantiene a la expectativa de los requerimientos de las Direcciones de Redes Integradas en Salud (Diris), las Direcciones Regionales en Salud (Diresa) y los Hospitales, ante una posible llegada del Covid-19. Por su parte, el Ministerio de Salud ha hecho énfasis en que la principal medida para prevenir el contagio de este virus es el lavado de manos, recomendación que parece haber sido ignorada por la población.