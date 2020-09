A nivel nacional, los pacientes de cannabis medicinal solo pueden acceder a su medicina en la farmacia de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) ubicada en San Miguel. Esto cambiaría en las próximas semanas, pues otros establecimientos se preparan para ponerlo en venta.

Un año y medio después de que se aprobara el reglamento de la Ley Nº30681, que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados, 14 boticas obtuvieron la licencia para comercializar el cannabis medicinal, indicó la Digemid del Ministerio de Salud (Minsa) a Perú21.

Las farmacias Universal y Vanttive serían las primeras de este grupo en vender el referido producto, informó Curt Schwarz, CEO de Anden Naturals, uno de los primeros laboratorios en obtener licencia para importar el compuesto.

Dijo que, pese a que existen farmacias con licencia, para vender el producto final se requiere una preparación magistral hecha por un químico farmacéutico, tal y como lo hace la Digemid en su local de San Miguel.

Ante ello, Luis Márquez, country manager de Khiron en Perú, anunció que proveerá de extractos estandarizados de cannabis medicinal a la farmacia Universal para que desarrolle las fórmulas magistrales que se adapten a las necesidades de cada paciente.

“Estamos trabajando en el ingreso de nuestros productos en las próximas semanas, para que puedan adquirirse de forma segura y legal en la Farmacia Universal, previa receta médica”, expresó.

Pacientes inscritos

Max Alzamora, médico consultor de la ONG Gotas de Esperanza y presidente de la Asociación Peruana de Medicina Cannabinoide, recordó que los pacientes deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Pacientes de Cannabis Medicinal del Minsa.

Además, la receta deberá ser prescrita por un médico colegiado y titulado. “Hay dos tipos de receta, la receta simple para el CBD y la receta controlada para el THC”, refirió.

Explicó que esta última aún no puede recetarse ya que el compuesto que se vende en Perú es alto en CBD, no en THC. “Como médico he recetado el aceite a unos 300 pacientes. A un 50% le ha ido bien, pero el otro 50% no ha sentido cambios porque necesitan más del THC”, manifestó.





