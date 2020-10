El presidente Martín Vizcarra aseguró que en Palacio de Gobierno se escuchan ruidos y que “penan”, pero que ya se acostumbró a ese tipo de situaciones al vivir en ese lugar.

“¿Le ha gustado vivir en Palacio? Uno a todo se acostumbra, al inicio no, escuchaba que penaban, ruidos, (pero) ya me hice amigos de los fantasmas, las almitas no hacen tanto daño”, afirmó el mandatario durante una entrevista en Punto Final.

Además, Vizcarra señaló que trabaja “todos los días” y que se levanta a las 6 de la mañana y se acuesta a las 10 de la noche, pues indicó que no le gusta trasnochar porque no se considera una “lechuza”. Solo está disponible en casos de sismos.

El presidente de la República señaló que los días que no se encuentra de viaje almuerza con su familia.

Por otra parte, indicó que su sucesor debe tener como característica el ser honesto, trabajador y tener sensibilidad social.

