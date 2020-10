El presidente Martín Vizcarra sostuvo este martes que aún las cifras de contagios del coronavirus en el país continúan disminuyendo. No obstante, reiteró su exhortación a la ciudadanía para que no baje la guardia en el cumplimiento de las medidas preventivas para evitar la propagación del virus.

En Huánuco donde inauguró el Centro de Atención y Aislamiento Temporal que fue transmitida en vivo por TV Perú, el jefe del Estado destacó que esta baja en la cifra de casos de COVID-19 obedece también a la actitud de la población.

“Nos encontramos en una situación donde ya la evolución [de la pandemia] comenzó una curva decreciente hace ya de 9 semanas, que nos da tranquilidad y respiro, pero que no nos puede generar triunfalismos. Esto es como que la pandemia nos da una tregua. Nos golpeó fuerte y ahora bajó, pero nadie sabe porque es una enfermedad nueva que puede volver nuevamente a subir los contagios”, refirió.

“Los contagios en el Perú están disminuyendo y esperemos que, por el propio virus, pero principalmente por el comportamiento social de nuestra población, no repunte. Y si hay repunte esté bajo control porque cuando en marzo nos atacó esta enfermedad nos encontró en una situación precaria en la salud”, añadió.

En esa línea Vizcarra resaltó que la situación de salud a través del fortalecimiento del sistema, así como los indicadores económicos han progresado, por lo que su Gobierno sigue trabajando en la generación de más empleo.

Resaltó la implementación de nuevas camas hospitalarias, camas UCI, plantas de oxígeno medicinal y aumento de capacidad del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) para medicamentos y equipo médicos. No obstante, reconoció que hubo deficiencias al inicio de la pandemia.

“Que esta experiencia nos deje con un mejor sistema de salud, que responda mejor a las necesidades de la población. Al inicio no lo teníamos, somos conscientes lo hemos dicho. Nosotros reconocemos las deficiencias iniciales ¿Ahora todo está bien?, no. Está mejor, pero todavía no está como quisiéramos y tenemos que seguir trabajando”, refirió.

VIDEO RECOMENDADO

José Vega pierde los papeles ante periodista (Canal N)