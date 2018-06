Martín Vizcarra sobre la muerte de Eyvi Ágreda: "Nos sentimos muy apenados"

El presidente Martín Vizcarra se pronunció sobre la muerte de Eyvi Ágreda . Desde San Martín, el mandatario lamentó el fallecimiento de la joven de 22 años.

"Tenemos sentimientos encontrados... esta chica que fue vilmente agredida por una persona, que realmente no tiene perdón. Nos sentimos muy apenados. A veces esos son los designios de la vida", comentó a los medios el presidente.

Como se recuerda, Martín Vizcarra conoció de cerca la situación de Eyvi cuando se hizo presente en el hospital Guillermo Almenara con la ministra de Salud. En dicha oportunidad, también pudo conversar con los padres de la joven.

El presidente de la República, también se pronunció a través de su cuenta en Instagram, donde se comprometió a seguir trabajando "para que toda persona que denuncie violencia" sea escuchada por las autoridades.

MÁS DE UN MES DE LUCHA

Eyvi Liset Ágreda Marchena fue agredida salvajemente por Carlos Javier Hualpa Vacas, un sujeto que le prendió fuego en un bus de transporte público en Miraflores .

Su rostro, cabeza y abdomen sufrieron los peores estragos del fuego . Perú21 pudo confirmar que la joven falleció esta mañana tras una infección generalizada.

La joven de 22 años, y natural de Jaén , estaba internada en el Hospital Almenara donde intentaba recuperarse tras el salvaje ataque del que fue víctima.

Un amigo de la muchacha ofreció, tras la agresión, su testimonio para Reporte Semanal , y corroboró que Carlos Hualpa Vacas no soportó el desplante. “La ira, el rencor que él tenía es que ella lo rechaza”, indicó el joven.

“Ella no quería estar con él (Hualpa Vacas) , ella no quería tener pareja, yo siempre le preguntaba si estaba sola, si estaba con alguien y ella me decía: 'no, amigo, tú sabes que yo sola, por eso salgo contigo'" , agregó conmovido.



