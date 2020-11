El expresidente Martín Vizcarra afirmó este jueves que los ciudadanos que participan en protestas contra la vacancia presidencial y la asunción de Manuel Merino como nuevo mandatario, tienen el derecho de expresarse avalado por Constitución. Sin embargo, instó a que durante estas movilizaciones se eviten actos de violencia.

Al acudir a la sede del Ministerio Público para rendir su manifestación ante el fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, Vizcarra Cornejo también cuestionó el desempeño de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) ante las marchas. Aseguró que durante su gestión no ocurrían actos de agresión por parte de los miembros de esta institución.

“Por eso tenemos que manifestar y hacer un llamado a la población, para que se exprese, obviamente pacíficamente y también hacemos un llamado a la Policía Nacional para que respete las manifestaciones”, indicó.

“Cuando yo he sido presidente del Perú a todos los ministros del Interior les he dicho que la protesta es un derecho del ciudadano y que mientras no haya afectación a los bienes públicos y privados, tiene que permitirse la manifestación. Hemos visto ahora a una policía agresiva contra jóvenes universitarios, contra damas y esa no es la policía que nosotros queremos”, agregó el exjefe de Estado.

Para este jueves 12 de noviembre se ha organizado una marcha nacional a partir de las 5 de la tarde. La convocatoria fue realizada a través de las redes sociales mediante los hashtags #FueraMerino y #MarchaNacional. En Lima, la concentración será en la Plaza San Martín.

Entre las organizaciones convocantes se encuentran la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la institución feminista Manuela Ramos, el colectivo No a Keiko, asimismo el líder del Partido Morado, Julio Guzmán.

