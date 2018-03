Martín Vizcarra atendió a familia de hombre que fue víctima de presunta negligencia médica

Martín Vizcarra, presidente de la República, aprovechó su visita al hospital Rebagliati para atender a la familia de Eduardo Chacón Guardián, hombre que fue víctima de una presunta negligencia médica en el nosocomio.

"Justo me enteré del problema de la señora (la hija del hombre). No se preocupe. He venido por dos motivos. Tengo también, como todos, un paciente delicado que está internado en el hospital. He venido a verlo a él, pero estoy también enterado de su caso", señaló el mandatario a América Noticias.

El Jefe de Estado pidió calma y aseguró que lo más importante es atender a Chacón, a quien le tendrán que amputar sus dos piernas y un brazo.

"He pedido la información y en el transcurso de la mañana vamos a coordinar con los directivos del hospital para que pongan todo su esfuerzo para poder atenderlo", señaló.

Asimismo, Vizcarra aseguró que, una vez esté el paciente esté estable, se realizarán las investigaciones correspondientes para comprobar una supuesta responsabilidad en la infección generalizada que lo ha dejado en coma.

"La salud siempre es una situación muy delicada, pero vamos a poner toda la capacidad del hospital para atender su caso. He escuchado su caso y es lamentable. Me pongo en su situación y la acompaño en este momento difícil. Primero se debe atender y lo segundo, es ver si hay alguna responsabilidad", precisó el presidente.