El exministro de Gestión Pedagógica del Minedu, Martín Vegas, se manifestó sobre la decisión de la Comisión de Educación que aprobó solicitar al pleno facultades para investigar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) respecto a los procesos de licenciamiento a las universidades.

Vegas sostuvo que los requisitos para otorgar la licencia institucional a las universidades del país fueron establecidos por el Congreso de la República.

“Los requisitos de licenciamiento, que son siete condiciones de calidad, no se los inventó la Sunedu. Las puso el Congreso en la Ley Universitaria; es decir, no es algo arbitrario o algo político, sino son condiciones bien objetivas de infraestructura, de servicios sociales, de que los profesores tengan maestría, de que si una carrera se llama ingeniería el sílabo sea acorde a dicha profesión y no a otra cosa”, aclaró el ex viceministro en una entrevista con Radio Nacional.

Asimismo, precisó que la creación de la Sunedu respondió a un mandato del Tribunal Constitucional, que "analizó justamente cómo en la educación no existía un organismo regulador y ordenó su establecimiento".

Vegas también manifestó su preocupación en torno a que faltando tres meses para que la Sunedu termine de revisar las últimas universidades por licenciar o no, decida abrirse una investigación desde la Comisión de Educación.

"Es una clara interferencia, mas allá del resultado que pueda tener. [...] Cuando hay una investigación, buena parte del tiempo va a tener que estar dedicada a responder a lo que se está pidiendo", indicó.

“Falta que el Pleno del Congreso apruebe las facultades de investigación de la Comisión de Educación y lo que debemos pedir los ciudadanos es que no acepte, que no sea este el momento de investigación”, concluyó.