Periodista Marissa Chiappe revela que fue víctima de violencia física y psicológica

La periodista Marissa Chiappe utilizó sus redes sociales el último domingo para contar un episodio lamentable e indignante en su vida: fue víctima de violencia física y psicológica por parte de un colega, quien fue su ex pareja.

De acuerdo con su testimonio, estos hechos ocurrieron luego de que enviudara y se convirtiera en madre soltera. Según cuenta, su agresor aprovechó este momento vulnerable para poder entrar en su vida:

"Muchas veces los abusadores se presentan así: primero, buscan personas en estado vulnerable y practican el 'love bombing' (hacen creer que todo es perfecto y rápidamente quieren avanzar en la relación) así bajas tus defensas", escribió en su cuenta personal de Twitter.

Las agresiones psicológicas iniciaron cuando ambos decidieron vivir juntos. Sin embargo, Chiappe indica que tiempo después, la relación se volvió tóxica, hasta llegar al punto de llevarla "a un estado emocional muy frágil".

Tal fue el daño que desencadenó esta relación que ella tuvo tomar terapias. La víctima relata que intentó alejarse de él, pero él la convenció de retomar la convivencia. A partir de esta decisión, los episodios de violencia se agravaron.

“Cómo vas a manejar bien si eres mujer”; “tú que sabes, si eres una mujer vana y eso no es un insulto es tu realidad”; “cómo voy a comer esta porquería que has preparado”; “pobre tu hijo tenerte como madre”, eran algunas de las frases a las cuales Chiappe era sometida.

Marissa Chiappe

Lo peor ocurrió cuando estas agresiones verbales se convirtieron en golpes a objetos y paredes. Tiempo después, el enojo del victimario se transformarían en golpes directos hacia la periodista:

"Me cogió de los brazos y me aventó contra la pared. Me dejó los brazos morados por una semana con sus dedos marcados y un chichón en la cabeza. Al día siguiente dijo que no se acordaba", cuenta.

Tras este suceso, Chiappe asegura que empezó a autolesionarse y a tener comportamientos autodestructivos que se reflejaban en "subir de peso sin parar y no dormir". E, incluso, pensó "en morir".

La "cereza del pastel", como ella misma lo señala, fue que después de todos estos suceso se enteró que "mientras aún vivía" con ella, "había embarazado a una mujer". Además, lamentó que su agresor sea "el defensor del feminismo en Twitter".

"¿Qué hacer? huye por tu vida. No estás loca. Cambia de número. No parará hasta hacerte pedazos. Si ya te destruyó, recuerda que siempre hay salida esto te hará más fuerte. El tiempo lo cura todo", reflexionó al final de su hilo en Twitter.

Perú21 buscó la versión de Chiappe sobre el tema, pero no hubo respuesta por el momento.

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE?

El portal de noticias web 'Chicharrón de prensa se pronunció sobre Luis Davelouis -a quien sindican como el responsable de las acusaciones-, pues el actual columnista de un medio local forma parte de su equipo.

"Nos hemos dirigido a Marissa y le hemos hecho llegar nuestro deseo de que pueda superarlo. Lamentamos mucho lo leído sin embargo, no tenemos la distancia suficiente como para no vernos involucrados emocionalmente con el tema".

Marissa Chiappe

Marissa Chiappe

Puedes leer el texto completo de su testimonio aquí:

Cómo sobreviví a una relación abusiva. Hace unos años empecé una relación con un periodista. Éramos amigos incluso me había apoyado en el momento más duro de mi vida. Enviudé embarazada de un momento a otro (pero esa es otra historia). — Marissa Chiappe (@marissachiappe) 7 de abril de 2019

Marissa Chiappe Lanatta es periodista y administradora de empresas con experiencia en prensa escrita, relaciones públicas y comunicaciones. Actualmente, se dedica a elaborar estrategias de comunicación y escribir para diferentes medios.

NI UNA MENOS SE PRONUNCIA

El colectivo feminista Ni una menos también se pronunció sobre la acusación de la periodista Marissa Chiappe y se solidarizaron con ella.

"Estamos contigo, @marissachiappe . Exigimos públicamente a @larepublica_pe el retiro del columnista @LDavelouis , en coherencia con nuestros principios y tal como lo exigimos en los casos Faverón y Mendoza. No se debe premiar a los agresores con tribunas. #SeVaACaer#YoTeCreo

— Ni Una Menos Perú (@NiUnaMenosPeru) 8 de abril de 2019", escribió el colectivo en Twitter.